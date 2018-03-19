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Результаты выборов в РФ не повлияют на отношения между Россией и Западом. Такое мнение высказал депутат Европарламента Артис Пабрикс в своем послании СМИ, комментируя победу Владимира Путина.

"Не удивившие никого результаты выборов в РФ заставляют думать о том, что политика России не изменится и напряжение между РФ и Западом не уменьшится. Путину необходимо создать в своем государстве ощущение, что он - сильный лидер, убедительно защищающий интересы своей страны на международном уровне. Для большей части россиян это кажется приемлемым, поскольку это дает чувство уважения, поднимает самооценку. В этом случае считается, что если нас боятся, значит, нас уважают. Закрываются глаза на экономическое состояние страны, социальные проблемы и решение действительно важных проблем", - заявил депутат.

По словам Пабрикса, Россия будет продолжать пользоваться внутренними разногласиями и экономическими интересами западных стран в отношении РФ.

"Западную политику продолжают осложнять внутренние разногласия и уменьшение трансатлантического доверия, что также затрудняет диалог с Россией. Экономические интересы многих стран Евросоюза, которые связаны с РФ, запрещают занять ясную и сильную позицию. Россия использовала это в своих интересах и продолжит делать это в будущем", - указал европарламентарий.

Напомним, 18 марта в России прошли президентские выборы. По итогам подсчета 99,83% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,66% голосов на выборах президента России. Это рекорд всей его долгой политической карьеры.