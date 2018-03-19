Соцсети: зачем столько внимания СМИ к выборам в недружелюбной России? (34)

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Общество | 19 марта 2018 года, 20:43

Пользователи соцсети Twitter обратили внимание на то, что латвийские государственные новостные порталы слишком много уделяют внимание выборам президента в России.

"Новостные государственные порталы активно участвуют в российском шоу, участвуя в пропагандистской кампании. Сами кричат о гибридной войне, а ведут себя как одурманенные. Почему уделяется такое внимание выборам в недружелюбной стране?", - задается вопросом зоолог Вилнис Скуя.

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В свою очередь, пользователь Даце Дзене, которая публикует на своей странице некоторые новости о выборах в России указала, что у нее на это есть личные причины.

"Я заключила пари: если Жириновский займет второе место, то мне надо будет оплатить пиво", - написала она.

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Другие комментаторы не стали осуждать местные новостные порталы.

"Выборы президента США уже отражали. И скандалы. И Французкие тоже. Немецкого президента почти никто не знает, поэтому следили вы выборами в Бундестаг. Есть такое выражение — держи друзей ближе, врагов еще ближе", - написала пользовательница Дебора.

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Такого же мнения придерживается и другая пользовательница.

"Россия — самый опасный сосед, который находится слишком близко", - написала Лаума Калке, ссылаясь на писателя, публициста Леона Вайнштейна.

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"Почему это называется выборами, если это пародия на выборы?", написал ASA.

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Другие комментаторы, отметили, что это обычное для Латвии явление.

"Думаю, это обычная практика. В прошлом так делали и не можем набраться смелости это изменить. Рядом со мной находится российское посольство. Предполагаю, что в Шотландии в ночных новостях этому не посвятят ни секунды. Но BBC ночью наверняка посвятит выборам в России пару минут, потому что есть причина – дело в Солсбери", - предположила Сандра Ружа.

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Другие пользователи считают, что Латвии надо менять свое информационное поле.

"Согласна. Тень России все еще слишком большая. Это ни к чему" - написала Сандра Вейнберга.

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"Действительно! Намного интересней этап мирового Чемпионата по мотокроссу в Голандии, где участвует наш великолепный гонщик Паулс Йонас", - считает Велга Езергайле.

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Другой пользователь предположил, что к выборам в России было приковано пристальное внимание Латвии из-за ее населения.

"Я полагаю, что у выборов в США было меньше внимания только потому, что на территории Латвии находится меньше граждан США, нежели граждан России", - предположил MJ.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, во время выборов президента Российской Федерации в Риге, на улице Смилшу уже через пару минут после открытия избирательного участка образовалась очередь.

Комментарии 34
каджич1 час назад
А местную шайку режима поздравим с рейтингом Муссолини.для справедливости.Он тоже корчил из себя богоизбранного.потом правда к богу ногами подвесили.
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Токарь1 час назад
Может по этому поводу еще налоги придумаете? Или может быть что то по поводу русского языка, запретите русский мат например, штрафуйте. А при упоменании Путина сожайте на недельку). Продвигайте свою валоду, народ сваливает!
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СкУй1 час назад
Вилис скуя. Этот тот чувак из анекдота про не важно откуда вы вылезли.
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