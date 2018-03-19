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Пользователи соцсети Twitter обратили внимание на то, что латвийские государственные новостные порталы слишком много уделяют внимание выборам президента в России.

"Новостные государственные порталы активно участвуют в российском шоу, участвуя в пропагандистской кампании. Сами кричат о гибридной войне, а ведут себя как одурманенные. Почему уделяется такое внимание выборам в недружелюбной стране?", - задается вопросом зоолог Вилнис Скуя.

В свою очередь, пользователь Даце Дзене, которая публикует на своей странице некоторые новости о выборах в России указала, что у нее на это есть личные причины.

"Я заключила пари: если Жириновский займет второе место, то мне надо будет оплатить пиво", - написала она.

Другие комментаторы не стали осуждать местные новостные порталы.

"Выборы президента США уже отражали. И скандалы. И Французкие тоже. Немецкого президента почти никто не знает, поэтому следили вы выборами в Бундестаг. Есть такое выражение — держи друзей ближе, врагов еще ближе", - написала пользовательница Дебора.

Такого же мнения придерживается и другая пользовательница.

"Россия — самый опасный сосед, который находится слишком близко", - написала Лаума Калке, ссылаясь на писателя, публициста Леона Вайнштейна.

"Почему это называется выборами, если это пародия на выборы?", написал ASA.

Другие комментаторы, отметили, что это обычное для Латвии явление.

"Думаю, это обычная практика. В прошлом так делали и не можем набраться смелости это изменить. Рядом со мной находится российское посольство. Предполагаю, что в Шотландии в ночных новостях этому не посвятят ни секунды. Но BBC ночью наверняка посвятит выборам в России пару минут, потому что есть причина – дело в Солсбери", - предположила Сандра Ружа.

Другие пользователи считают, что Латвии надо менять свое информационное поле.

"Согласна. Тень России все еще слишком большая. Это ни к чему" - написала Сандра Вейнберга.

"Действительно! Намного интересней этап мирового Чемпионата по мотокроссу в Голандии, где участвует наш великолепный гонщик Паулс Йонас", - считает Велга Езергайле.

Другой пользователь предположил, что к выборам в России было приковано пристальное внимание Латвии из-за ее населения.

"Я полагаю, что у выборов в США было меньше внимания только потому, что на территории Латвии находится меньше граждан США, нежели граждан России", - предположил MJ.

Напомним, как ранее писал Mixnews, во время выборов президента Российской Федерации в Риге, на улице Смилшу уже через пару минут после открытия избирательного участка образовалась очередь.