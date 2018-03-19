Синоптики о погоде в Латвии: ночью - холодно, днем - тепло (1)
По данным латвийского Гидрометцентра, в понедельник к вечеру с севера к Латвии подойдет область низкого давления с атмосферным фронтом и небо затянут облака. Ожидаются также осадки в виде мокрого снега и дождя.
Во вторник действие этого атмосферного фронта еще будет давать о себе знать: по всей стране ожидаются осадки — ночью снег, мокрый снег, а днем мокрый снег, переходящий в дождь.
20.03. naktī ziemeļu rajonos ilgstošs sniegs, Vidzemes ziemeļos izveidosies 2-4 cm bieza sniega kārta. No rīta un dienā daudzviet snigs. Naktī mērens D/Dr vējš, dienā R/ZR vējš piekrastē br. 15 m/s. Temp. N: 0,-5°, D: 0,+5°. pic.twitter.com/Tgtu85Dbhj— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 19 марта 2018 г.
Температура в эти дни будет держаться в районе +1…+7 градусов днем, ночью возможно понижение до 0…—8 градусов.
В середине недели погоду в стране будет определять область высокого давления — снова выглянет солнце, а осадки прекратятся. Но станет чуть прохладнее: дневная температура составит —1…+5 градусов, ночная в районе —4…—9 градусов.
Но солнечная погода продержится недолго: вторая половина недели пройдет под действием циклона и погода опять испортится. Небо будет пасмурным, возможны осадки.
Несмотря на то, что март подходит уже к концу, днем воздух постепенно становится теплее, ночью по-прежнему нас ждут заморозки. Кроме этого, синоптики до конца месяца обещают латвийцам частые осадки в виде мокрого снега и дождя.
По нынешним прогнозам, в пасхальные выходные (30 марта - 2 апреля) дни в Латвии по ночам ожидется мороз примерно до -10 градусов.
Gan GFS, gan ECMWF šobrīd prognozē, ka Lieldienu laikā varam sagaidīt ziemīgus laikapstākļus. Konkrētas prognozes tik tālu uz priekšu nav iespējamas, bet katrā ziņā arktiskais gaiss tuvākajās nedēļās joprojām sēdēs tur augšā (ziemeļos) un meklēs izdevību nokāpt lejā (Eiropā).— Jānis Trallis (@meteozinas) 19 марта 2018 г.