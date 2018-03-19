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По данным латвийского Гидрометцентра, в понедельник к вечеру с севера к Латвии подойдет область низкого давления с атмосферным фронтом и небо затянут облака. Ожидаются также осадки в виде мокрого снега и дождя.

​Во вторник действие этого атмосферного фронта еще будет давать о себе знать: по всей стране ожидаются осадки — ночью снег, мокрый снег, а днем мокрый снег, переходящий в дождь.

20.03. naktī ziemeļu rajonos ilgstošs sniegs, Vidzemes ziemeļos izveidosies 2-4 cm bieza sniega kārta. No rīta un dienā daudzviet snigs. Naktī mērens D/Dr vējš, dienā R/ZR vējš piekrastē br. 15 m/s. Temp. N: 0,-5°, D: 0,+5°. pic.twitter.com/Tgtu85Dbhj — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 19 марта 2018 г.

Температура в эти дни будет держаться в районе +1…+7 градусов днем, ночью возможно понижение до 0…—8 градусов.

В середине недели погоду в стране будет определять область высокого давления — снова выглянет солнце, а осадки прекратятся. Но станет чуть прохладнее: дневная температура составит —1…+5 градусов, ночная в районе —4…—9 градусов.

Но солнечная погода продержится недолго: вторая половина недели пройдет под действием циклона и погода опять испортится. Небо будет пасмурным, возможны осадки.

Несмотря на то, что март подходит уже к концу, днем воздух постепенно становится теплее, ночью по-прежнему нас ждут заморозки. Кроме этого, синоптики до конца месяца обещают латвийцам частые осадки в виде мокрого снега и дождя.

По нынешним прогнозам, в пасхальные выходные (30 марта - 2 апреля) дни в Латвии по ночам ожидется мороз примерно до -10 градусов.