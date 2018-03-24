Латвия перейдет на летнее время (20)
Общество | 24 марта 2018 года, 10:27
25 марта Латвия вместе со многими другими странами мира перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.
Переход на летнее время будет осуществлен 25 марта в 3 часа ночи, то есть в ночь с субботы на воскресенье.
В Латвии летнее время было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в Латвии в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья.
Фото: pixabay.com
Два момента: 1) в 21 веке двигать часики по два раза в год - это, конечно, дебилизм. 2) наконец-то в Латвии опять будет Московское время.
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Придет очередная головная боль совместно с переводным геммороем.
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Странно. От ЭТОГО наследия тоталитаризма ну никак!
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