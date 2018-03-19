Общество |

25 марта Латвия вместе со многими другими странами мира перейдет на летнее время, переведя стрелки часов на один час вперед.

Переход на летнее время будет осуществлен 25 марта в 3 часа ночи, то есть в ночь с субботы на воскресенье.

В Латвии летнее время было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в Латвии в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья.

Фото: pixabay.com