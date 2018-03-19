В Павилосте "борец за справедливость" разбил бутылку о дом-корабль (5)

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Общество | 19 марта 2018 года, 18:11

Неизвестный мужчина, который называет себя Лачплесисом, разрисовал дом-корабль, построенный на морском побережье в Павилостском крае, Сакской волости, принадлежащий миллионеру Аргодсу Лусиньшу, пишет tautaruna.nra.lv.

Видео, где мужчина с повязкой на лице разбивает о "корабль" бутылку шампанского, опубликовано на странице "Taisnības Cīnītāji" ( пер. "Борцы за правду") в Facebook.

На фасаде дома виднеется несколько надписей "Spīdola". Сам процесс написания этих слов на видео не запечатлен.

"Если дом уже стал кораблем, тогда Лачплесис окрестил его, как "Spīdolа" и освятил",- комментирует видео его авторы.

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Отмечается, что Госполиция не получала никаких заявлений от владельца здания по поводу надписей.

Напомним, как ранее писал Mixnews, дом отдыха в Павилосте официально считается кораблем. Постройка возведена на государственной земле рядом с участком, который принадлежит одному из самых богатых людей в Латвии.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 5
Патриот 1 час назад
Истинный латыш! Таких 50%, другие дети и старики. Больные на голову.
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Саня1 час назад
Ему же сказали это строение убрать?
Что-то давно не писали про сей "корабль".
Привезти бульдозеры и спустить его на воду.
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эу12 минут назад
Это дело полиции а не вандалов за хулиганство 15 суток + штраф за порчу имущества
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