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Неизвестный мужчина, который называет себя Лачплесисом, разрисовал дом-корабль, построенный на морском побережье в Павилостском крае, Сакской волости, принадлежащий миллионеру Аргодсу Лусиньшу, пишет tautaruna.nra.lv.

Видео, где мужчина с повязкой на лице разбивает о "корабль" бутылку шампанского, опубликовано на странице "Taisnības Cīnītāji" ( пер. "Борцы за правду") в Facebook.

На фасаде дома виднеется несколько надписей "Spīdola". Сам процесс написания этих слов на видео не запечатлен.

"Если дом уже стал кораблем, тогда Лачплесис окрестил его, как "Spīdolа" и освятил",- комментирует видео его авторы.

Отмечается, что Госполиция не получала никаких заявлений от владельца здания по поводу надписей.

Напомним, как ранее писал Mixnews, дом отдыха в Павилосте официально считается кораблем. Постройка возведена на государственной земле рядом с участком, который принадлежит одному из самых богатых людей в Латвии.

Фото: Skaties.lv