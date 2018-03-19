Общество |

В 2017 году должники по уплате алиментов вернули в госбюджет 5,598 млн евро (в 2016 году - 4, 296 млн евро), сообщила представитель фонда гарантий средств на содержание Эвия Перконе.

После того, как были ужесточены меры пресечения по отношению алиментщиков, чтобы побудить их платить средства на содержание своих детей, существенно увеличилась в прошлом году и сумма средств, взысканных в регрессном порядке с должников из-за границы, - до 47,459 тыс. евро.

Это на 85% больше, чем в 2015 году, когда из-за границы было получено 25,708 тыс. евро. Общее число должников по уплате алиментов за границей составляет 36,846 тыс.

5% общего числа должников по уплате алиментов, вместо которых средства на содержание выплачиваются из фонда гарантий средств на содержание, составляют женщины.

Напомним, Сейм в декабре 2016 года утвердил поправки к закону, которые устанавливают для неплательщиков алиментов запрет на право управления транспортным средством.

Новый порядок, вступивший в силе с апреля 2017 года, предусматривает, что должников, алименты вместо которых платит государство, смогут лишать водительских прав.