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Российские спецслужбы могут проявлять интерес к вербовке любого жителя Латвии, независимо от того, имеет ли он доступ к гостайне, считает ПБ.

Как указано в опубликованном отчете о деятельности ПБ в 2017 году, влиянию российских спецслужб способствуют также большое количество поездок латвийских подданных в Россию и ошибочные представления о том что жители Латвии российские спецслужбы не интересуют.

Риску попасть в поле зрения российских спецслужб были подвержены молодые люди, приехавшие в Россию учиться в вузах или для участия в молодежных лагерях, конференциях и семинарах.

Влиянию российских спецслужб в Лативии способствуют ориентация некоторых самоуправлений на сотрудничество с Россией, низкая защита государственных должностных лиц от контрразведывательных рисков и возможные контакты отдельных должностных лиц государства и самоуправлений с преступными группировками, причастными к трансграничной контрабанде, заключила Полиция безопасности (ПБ).

Полиция безопасности прогнозирует усиление активности российских спецслужб в связи с выборами в Сейм и мероприятиями столетия Латвии в 2018 году, чтобы дискредитировать эти процессы и повлиять на них в соответствии с внешнеполитическими интересами России.