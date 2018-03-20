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Во вторник, 20 марта, в 18.15 в Латвии наступит астрономическая весна, которую также называют днем весеннего равноденствия.

С наступлением астрономической весны дни становятся длиннее ночи.

В латышских поверьях говорится: какой ветер будет дуть в день наступления весны, такой будет дуть и все лето. Также отмечается, что ранняя весна не сулит хорошего лета, и, если весной снег быстро сходит, то летом будет наводнение.

В свою очередь метеорологическая весна наступает, когда средняя суточная температура воздуха составляет выше нуля градусов.

В ночь на 25 марта начнется летнее время, когда стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.

Два раза в году, в дни весеннего и осеннего равноденствий, Солнце проходит через зенит (наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся над головой наблюдателя) на экваторе. В это время Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. Земля будет находиться в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, будут нагреваться относительно одинаково.

В день весеннего равноденствия и в день осеннего равноденствия в разных полушариях меняются времена года: в Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна.

Астрономическая весна продолжается до дня летнего солнцестояния (21 июня).

Астрономическое лето наступит 21 июня, а 25-26 сентября ночь вновь станет длиннее дня.

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