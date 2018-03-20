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Телеведущий Владимир Познер дал интервью журналисту радио Baltkom Вадиму Радионову в программе «Без обид» на телеканале LTV7. В нем он рассказал, как Ксения Собчак "рассыпалась" в эфире и почему Путин отказывается прийти к нему на интервью.

«Зачем Владимиру Владимировичу Путину идти на интервью, когда заранее понятно, что будут неприятные вопросы. Когда люди такого уровня — президент страны, лидер страны, премьер-министр — получают приглашение на интервью, они думают: «А для чего? Какой в этом смысл? Что я могу выиграть? Что я могу проиграть?», — сказал Познер.

Он также добавил, что с таким рейтингом как у Путина ему нет смысла ходить на интервью к Познеру.

«У Путина очень высокий рейтинг в России, это правда. Это никто не придумал. «Левада-Центр», совершенно независимая служба опроса общественного мнения, которая не финансируется государством и действительно дает реальные цифры, показывает, что где-то 82-83% населения России поддерживают Путина.

Значит, зачем Владимиру Владимировичу Путину идти на интервью, когда заранее понятно, что будут неприятные вопросы? И не так, когда он отвечает: сидит несколько сот человек, кто-то может задать один вопрос, он на него отвечает или не отвечает, но развития не получается. А тут придется отвечать, потому что даже если он уйдет в сторону, интервьюер скажет: «Владимир Владимирович, я же спрашивал вас не об этом». И так далее. Зачем? И только если он решит, что в этом есть смысл, тогда он придет на интервью. Очевидно, он решил: в этом нет смысла. Я его понимаю. Я даже иногда себе ставлю вопрос: «А я бы пришел к себе на интервью?». Не уверен», — рассказал Познер.

В интервью программе «Без обид» Познер также рассказал, почему, на его взгляд, Ксения Собчак "рассыпалась" на интервью, высказал свое скептическое отношение к Юрию Дудю и рассказал о выборе между «Первым каналом» и «Дождем», который он сделал.