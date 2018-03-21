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От большого количества официальных праздничных дней не страдает вся экономика, это влияет только на отдельные отрасли. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала председатель Латвийского бизнессоюза, предприниматель Элина Эгле.

По ее словам, в вопросе об официальных праздничных днях значение играют два аспекта - эмоциональный и экономический.

"Я более чем 15 лет участвовала в переговорах с Кабинетом министров в связи с этими днями. Мы рассчитывали, сколько затрат это может приносить. В этом вопросе есть два аспекта - эмоциональный и экономический. То есть, некоторые хотят отпраздновать какие-то определенные праздники, поскольку они имеют для людей какое-то личное значение. Когда мы говорим об экономике две составляющие надо брать во внимание - есть интересы работников и работодателей. Также ситуацию надо рассматривать по отраслям. Если мы говорим о торговле, потерь не будет. Деньги теряют отрасли строительства и производства. Надо решить проблему, работодатель должен платить в сверхурочные бесплатно. Главное, чтобы диалог между работником и работодателем был и, тогда нет непонимания. В других государствах каждый может брать один праздничный день, который он празднует, например, Хануку", - указала Эгле.

Как сообщалось, среди всех стран Евросоюза в этом году Латвия стала третьей по количеству выходных.

Также планировалось ввести в список официальных праздничных дней 16 марта, но Сейм отказался это сделать.