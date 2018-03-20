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В критике предложения Министерства образования и науки (МОН) о том, чтобы школа начиналась с шестилетнего возраста, "слишком много стонов", заявил министр образования Карлис Шадурскис.

Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН), говоря о неподготовленности учителей, пытается представить их глупее, чем они есть, заявил Шадурскис в передаче "Утренняя панорама".

По словам министра, материалы о новом содержании образования почти готовы, и многие учителя с ними уже ознакомились.

Шадурскис заявил, что возраст начала обучения не меняется и будет составлять, как и прежде, пять лет, но подготовительный этап будет сокращен с двух лет до года. Выбирать, реализовать ли программу дошкольного обучения в школе или в детском саду, будут самоуправления.

Содержание обучения изменится абсолютно для всех начиная уже с первого года детского сада.

Напомним, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре__ отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык.

Фото: flickr.com