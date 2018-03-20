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Обрусение латвийского медиапространства повлекло за собой рост числа избирателей, голосующих за Владимира Путина, заявил депутат Сейма Эдвин Шноре (VL-TB/LNNK).

“В 2014 году, когда Путин вторгся в Крым, правительство Латвии решило присвоить сотни тысяч евро для расширения русскоязычного содержания в латвийских СМИ. Цель таких действий - побудить русских латвийцев больше смотреть местные телеканалы, и меньше российское ТВ. Чтобы в результате они меньше поддерживали Путина. Но похоже, что эти цели не осуществлены", - отметил политик.

По словам Шноре, правительство "сделало огромную ошибку, допустив "обрусение" латвийских СМИ".

Депутат отметил, что нужно подумать о том, как можно по возможности сильнее отдалить Латвию от "русского мира, а не приближаться к нему".

Также Шноре отметил, что в Латвию переезжают жить сторонники Путина, а не его противники.

“Вопреки широко растиражированным рассказам об оппозиционерах президента РФ, которые в массовом виде бегут в Латвию, результаты выборов показывают, что временный вид на жительство в целом получили не российские диссиденты, а наоборот — люди, которым Путин очень нравится", - указал депутат.

В заключении Шноре заявил, что у проживающих в Латвии российских граждан есть особенная неприязнь к либеральной оппозиции.

В свою очередь, другой депутат Сейма, также проставляющий Нацобъединение, на своей странице в Twitter написал, что живущие в Латвии россияне продолжают активно поддерживать действующего президента России.

"Российские граждане, живущие здесь, активно поддерживают враждебных по отношению к Латвии политиков. Где эти многотысячные Путинские оппозиционеры, которые, похоже, убегают от Путина, чтобы получить ВНЖ в Латвии? Где?", - написал депутат.

Напомним, выборы президента РФ прошли в воскресенье, 18 марта. В Латвии было открыто пять избирательных участков, на которых могли проголосовать проживающие в стране граждане России.

Фото: flickr.com