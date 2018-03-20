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Во вторник, 20 марта состоялось мероприятие, посвященное установлению сотрудничества компании Maxima Latvija с Латвийским легкоатлетическим союзом (LVS) и Латвийской хоккейной федерацией (LHF). Цель сотрудничества – внести вклад в развитие детско-юношеского спорта. Компания предоставила для этой цели финансовую поддержку в этом году в размере более 200 000 евро.

Финансирование со стороны Maxima Latvija поможет усовершенствовать инфраструктуру и тренировочные процессы в сфере детско-юношеского спорта, сделать эту сферу максимально интересной, инновационной, привлекательной для детей и их родителей.

Руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс заявил, что это не последний проект предприятия, направленный на популяризацию и доступность спортивных занятий.

“Начав сотрудничество с обеими организациями, мы тем самым заявили, что выступаем за здоровые семьи, ведущие активный образ жизни, за здоровых, уверенных в себе и целеустремленных детей, имеющих хорошую успеваемость в учебе. В ближайшей и отдаленной перспективе мы предусматриваем реализацию различных проектов, направленных на увеличение доступности спорта для детей и создание для них наиболее благоприятных условий для занятий спортом”, - отметил он.

Президент LVS Инета Радевича рассказала о детской легкоатлетической программе Kids Athletics, реализация которой станет возможной благодаря Совету Латвийских спортивных федераций и установленному сотрудничеству с Maxima Latvija.

“Цель программы – вызвать у детей и молодежи интерес к легкой атлетике, вселить в них радость, увлеченность спортом. Различные занятия легкой атлетикой позволят юным спортсменам близко ознакомиться с основными легкоатлетическими дисциплинами – бегом, прыжками, метанием снарядов. Занятия будут проводиться на стадионе, площадке, в спортзале и т.д. Кроме того, во время различных спортивных занятий дети смогут освоить множество социальных навыков, которые они будут использовать в течение всей жизни”, - указала глава LVS.

Президент LHF Айгарс Калвитис отметил, что одной из задач юношеского хоккея является разработка новых программ обучения.

“Сейчас ведется работа над созданием новых программ обучения. Цель этих программ – научить юных хоккеистов, не достигших 16-лет, воспринимать игру как спортивно-развлекательное занятие, направленное на развитие личности спортсмена, навыков, которые ему пригодятся в жизни. Программы предусматривают также меры стимулирования для получения общего образования юными хоккеистами: оценку результатов учебы, содействие участию во внешкольных мероприятиях. Это поможет расширить круг интересов детей, их взгляд на вещи”, - пояснил он.

Также на мероприятии присутствовали ученики 2-го и 3-го классов Рижской основной школы народных художественных ремесел им. О. Калпака.

Вместе со спортсменами из LVS Лаурой Икауниеце-Адмидиней, Линой Музе и Элвийсом Мисансом, спортсменами из LHF Марисом Бичевскисом и Родриго Аболсом они выполнили упражнения из программ Kids Athletics и Hockey Revolution.