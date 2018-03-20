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Рижский общественный транспорт могут бесплатно использовать 4916 декларированных в Риге пенсионеров - граждан России, Украины и Белоруссии, из которых 2997 не достигли 63 лет - возраста выхода на пенсию в Латвии, рассказала представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича.

Скидки этим пенсионерам предусмотрены обязательными правилами Рижской думы, согласно которым скидки полагаются декларированным в Риге неработающим пенсионерам в возрасте до 75 лет. Другие критерии, в том числе гражданство пенсионеров, не учитываются.

По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), в Риге декларирован 86 351 человек, получающий латвийскую пенсию по старости и по выслуге.

4916 человек получают российские, белорусские и украинские пенсии, из них 23,5% также и латвийские пенсии.

По расчетам ГАСС и Rīgas satiksme, количество не достигших 63 лет пенсионеров с гражданством России, Белоруссии и Украины, использующих скидки на проезд в общественном транспорте, может составлять 2325, или примерно 3,28% декларированных в Риге пенсионеров.

Вопрос с бесплатным проездом для задекларированных в Риге иностранных пенсионеров вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Например, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK предложило ввести поправки, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте.

Напомним, скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

Проблема заключается в том, что латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше - женщины в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен раньше, чем латвийцам.

Фото: flickr.com