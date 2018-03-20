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Правоохранительным органам следует намного активнее и эффективнее работать в сфере защиты прав детей, а правительству - продолжать повышать эффективность госуправления и уменьшать социальную отверженность и неравноправие, заявил омбудсмен Юрис Янсонс на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

Сегодня комиссия заслушала доклад омбудсмена о работе в 2017 году.

Повысить эффективность госуправления можно, сделав более доступными услуги э-управления, так как тогда потребуется меньше чиновников, считает Янсонс. При этом система э-здравоохранения, на его взгляд, все еще неэффективна.

Омбудсмен обратил внимание комиссии на очень долгие процессы досудебного расследования и судебные процессы, зачастую затягивающиеся из-за недостатка экспертиз. Важной составной частью сферы прав человека он назвал право на справедливый суд.

Уменьшение социальной отверженности и неравноправия включает в себя также право на справедливое вознаграждение, подчеркнул Янсонс.

"Мы теряем свой потенциал с точки зрения будущего экономики, так как около 300 тыс. экономически активных людей уехали за границу, а мы дискутируем о том, где взять недостающую рабочую силу. Правительство повысило минимальную зарплату до 430 евро, но я считаю, что в любом случае это не изменит ситуацию с социальной отверженностью, потому что на 430 евро за вычетом налогов не получается содержать семью", - сказал он.

Напомним, ранее Янсонс заявил, что раннее начало уроков в образовательных учреждений увеличивает различные риски для здоровья школьников и может считаться нарушением прав ребенка.