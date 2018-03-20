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С 1 ноября 2018 года в Латвии можно будет зарегистрировать автомобили, в которых руль находится с правой стороны.

Транспортное средство должно будет соответствовать определенным техническим требованиям, однако месторасположение руля впредь менять не придется, пишет Skaties.lv со ссылкой на решение Комиссии по народному хозяйству Сейма.

Окончательно изменения в законе "О дорожном движении" должны быть приняты на ближайшем заседании парламента.

По словам председателя комиссии Романа Наудиньша, отмена запрета на регистрацию машин с правым рулем будет принята с учетом предписания Суда Европейского союза, который пришел к выводу, что такой запрет нарушает права человека на свободное перемещение.

Изменения в законодательстве – это хорошая новость для тех латвийцев, которые хотят вернуться, например, из Великобритании и Ирландии, отметил Наудиньш.

В данный момент в Латвии действует запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем. Исключением являются отдельные специализированные машины, исторические автомобили, а также транспорт, который ввозятся в Латвию временно.