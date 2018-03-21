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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем аккаунте на Facebook разместила пост с сюжетом из Риги, где на видео показана очередь у посольства России в Латвии 18 марта, в день проведения выборов президента РФ.

Свою запись Захарова подписала: "И так было по всему миру".

Видео сняла некая Анна Разумеева-Смирнова.

"Я давно подозревала, что основные российские патриоты живут в Латвии. Очередь в Риге на избирательный участок на выборы российского президента. И это только один из избирательных участков", - написала женщина.

Комментаторы стали публиковать свидетельства активности граждан России на выборах президента из разных стран мира.

А одна из женщина написала: "В Латвии они уже хлебнули от щедрот ЕС. Только оттуда. Там родня, очень тяжело, приходится выживать".

Есть и другие комментарии, которые рассказывают о "тягостях жизни" в Латвии.

Как сообщалось, у посольства России в Риге образовалась длинная очередь избирателей, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ.

В посольстве России в Риге на президентских выборах проголосовали более 6000 человек. По данным ЦИК после обработки 99% протоколов избирательных комиссий, за Путина в Латвии проголосовали 76,65% избирателей. Явка избирателей в Латвии составила примерно 67%.