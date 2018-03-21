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Финансируемые и поддерживаемые Россией информационные ресурсы и организации используют запланированный в Латвии полный перевод обучения в средней школе на госязык для подрыва международного имиджа Латвии и распространения посланий о ней как "о государстве с этнократическим и русофобским режимом", указано в опубликованном Полицией безопасности (ПБ) отчете за 2017 год.

По словам ПБ, для создания такого послания был использован ряд политических и общественных событий, включая запланированный полный перевод обучения в школах на латышский язык.

Публикации и сюжеты на эту тему "содержат эмоционально заряженные средства выражения, в абсурдном виде приравнивающие запланированный перевод обучения на латышский язык к геноциду или холокосту", отметили в ПБ.

Целью использования этой темы полиция считает дискредитацию имиджа Латвии в международной среде, а также оправдание в публичном пространстве права и попыток России как защитницы русскоязычных жителей Латвии влиять на ее внутреннюю политику.

Также в ПБ заявили, что в связи с муниципальными выборами 2017 года и предстоящими в 2018 году парламентскими выборами все активнее становится публичная деятельность политической партии Русский союз Латвии (РСЛ). Еще в начале 2017 года ПБ констатировала, что РСЛ может служить платформой для проведения в Латвии отвечающей интересам России политики через зарегистрированную политическую организацию.

По словам ПБ, с этой целью активизировались такие долголетние активисты РСЛ, как Мирослав Митрофанов, Владимир Бузаев, Юрий Петропавловский и другие.

"Используя абсурдный аргумент о том, будто в Латвии якобы планируется принудительная ассимиляция русскоязычных жителей, лидер РСЛ Татьяна Жданок вместе с однопартийцами и другими союзниками пытается поляризовать и расколоть латвийское общество", - говорится в докладе ПБ.

Ранее в ПБ заявили, что российские спецслужбы могут проявлять интерес к вербовке любого жителя Латвии, независимо от того, имеет ли он доступ к гостайне.

Напомним, комиссия Сейма по образованию, науке и культуре ранее отклонила последние попытки повлиять на переход обучения в школе на государственный язык и передала поправки в парламент.