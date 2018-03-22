Общество |

Новая идея Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) по возвращению уехавших латвийцев при помощи агентов очень умная, в интервью Латвийскому радио сказал министр экономики Арвилс Ашераденс (Е), пишет LSM.

Он пояснил, что скоро средняя зарплата "на бумаге" в Латвии будет 1000 евро и таким образом она достигнет уровня минимальной зарплаты в Европе.

"Так как многие уехавшие за границу работают там на малоквалифицированной работе за сравнительно небольшие зарплаты, они будут заинтересованы вернуться в Латвию, где живут их родные и близкие", - считает Ашераденс.

Министр всецело одобряет идею введения агентов, которые помогают реэмигрантам вернуться в Латвию. Напомним, предполагается, что в каждом из пяти регионов будет работать по дному агенту, который будет созваниваться с живущими за границей латвийцами, поможет им найти в Латвии работу, или школу и детский сад для детей, а также жилье.

По словам Ашераденса, вернувшись на родину, появится "миллион деталей, которые надо учитывать", поэтому работа агента будет необходима.

По словам министра, эта программа будет играть огромную роль для экономики страны, так как увеличит ее конкурентноспособность.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) инициировало проект "Региональный координатор для поддержки реэмиграции", с целью налаживания контактов с латвийцами, живущими за границей, с тем чтобы выяснить, какие у них имеются нужды и проблемы, мешающие возвращению на родину.

Для этих целей VARAM выделило 425 699 евро.

Одна из координаторов этого проекта Астрида Лешчинска, отвечающая за Латгальский регион, в интервью радио Baltkom рассказала, что уехавших латвийцев не приходится усиленно искать, они сами охотно о себе сообщают.

"После того, как министерство заявило о таком проекте, люди сами начали проявлять интерес. Поэтому ведомство нам предоставляет контакты. У нас есть интернет-страница и группа на Facebook. К тому же, легко сейчас можно найти кого угодно через интернет. Сначала обычно пишут в соцсетях, а потом мы переходим на личное общение. Я работаю только две недели и уже контактировала с 50 эмигрантами. Им приятно, что им пишут, что интересуются их потребностями, хотят помочь", - рассказала координатор.

По ее словам, больше всего заинтересованы в том, чтобы вернуться семьи с детьми и люди почтенного возраста.

Фото: flickr.com