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Президент Латвии Раймонд Вейонис еще не определился, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ или нет.

После встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом глава латвийского государства заявил журналистам, что решение поздравлять любого человека с победой на выборах — личное дело каждого государства.

“Поздравлять или нет — каждая страна сама принимает решение. Государство это делает, основываясь на мнениях международных организаций о том, были ли допущены нарушения в процессе выборов», - пояснил Вейонис.

Политик отметил, что пока не поздравлял Путина с переизбранием на должность президента России.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Явка составила 67,47%. По результатам обработки 99,83 процента бюллетеней, Владимир Путин набрал 76,6% голосов, на втором месте с 11,08% голосов - Павел Грудинин. На третьем - Владимир Жириновский (5,66%).

Между тем, у посольства России в Риге образовалась длинная очередь избирателей, которые хотели проголосовать на выборах президента РФ.

Фото: flickr.com