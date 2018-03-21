На Вентспилсском побережье поселились десятки тюленей (11)
Общество | 21 марта 2018 года, 12:16
На пляже в Вентспилсе поселилось семейство тюленей, об этом на своей странице в соцсети Facebook написала очевидица Сигита Знотиня.
Девушка опубликовала запись с фотографиями и видео, на которых запечатлены лежащие среди льдин под весенним солнцем тюлени.
"Тюлени отдыхают на морском побережье в Вентспилсе. Вдалеке можно было заметить десятки ластоногих: и взрослых, и малышей. Тюлени лежат подальше от берега на льду, чтобы снять видео пришлось использовать приближение, поэтому качество соответствующее", - написала Сигита.
Напомним, в конце второй недели марта Управление по защите природы получило первую информацию о том, что в Лиепае, в районе Каросты, на побережье был замечен детеныш тюленя - белек.
Фото: Facebook
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