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Ответственные за оборону и безопасность государства латвийские структуры сейчас тестируют устройства, купленные для сбивания в случае необходимости беспилотных летательных аппаратов, сообщил сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь Министерства обороны Виестурс Силениекс.

Действующие нормы позволяют справляться с дронами, но следует учитывать, что сбивание этих объектов не является самоцелью, цель - удержать людей от их недобросовестного использования, подчеркнул он.

В прошлом году над оборонными объектами были зафиксированы полеты 34 дронов, в этом году их количество уже превысило 10. В среднем за 10 дней фиксируется один такой полет, но иногда над объектами оборонной сферы бывают также настоящие "налеты" беспилотников, рассказал Силениекс.

На заседании комиссии сегодня обсуждается усовершенствование правовых норм для использования беспилотных и другого вида летательных аппаратов и противодействия им.

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