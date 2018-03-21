Общество |

В последнее время жители Латвии подвергаются атакам мошенников, которые вымогают деньги через пользователей социальной сети Facebook.

Как рассказывают пострадавшие, на платформе появляются аккаунты-двойники. Затем мошенники начинают беседу со знакомыми реального пользователя, узнают их номера, а потом просят написать им код, который они отправили в сообщении.

Часть потенциальных жертв осторожны и начинают подозревать неладное уже с первых сообщений, но есть люди, которые следуют инструкции, после чего к их счетам за телефон прибавляется около 20-30 евро.

Что можно сделать для защиты своей информации?

Залогиньтесь в своем аккаунте и зайдите в меню "Настройки приложений", нажмите кнопку "редактировать" в меню "Приложения, вебсайты и плагины", выберите опцию "отключить платформу".

Поступив так, вы отключите доступ к своему аккаунту для всех сторонних сайтов, программ и приложений - в частности, вы больше не сможете проходить там аутентификацию через Facebook.

Если для вас это слишком радикальный шаг, и вы не хотите отключить приложения полностью, а лишь ограничить их права, оставив доступ только к самой необходимой информации, есть и другой вариант.

Залогиньтесь в своем мобильном аккаунте и зайдите в настройки Отключите по одной все категории информации, к которым вы не хотите давать приложению доступ: это может быть ваша биография, день рождения, члены семьи, религиозные взгляды, находитесь ли вы в сети, посты на вашей странице, ваши увлечения и интересы.

Есть и еще несколько советов.

"Никогда не нажимайте кнопку "нравится" на странице какого-то конкретного продукта, а если вы хотите поиграть в онлайн-игру или пройти тест, не логиньтесь через Facebook и не проходите по ссылке из соцсети - лучше идите напрямую на упомянутый вебсайт", - советует Пол Бернал, читающий лекции по информационным технологиям и интеллектуальной собственности на юрфаке Университета Восточной Англии.

"Пройти аутентификацию с помощью Facebook намного проще, но таким образом вы даете разработчикам приложения доступ к самой разной информации о себе", - объясняет он.

Как еще можно защитить свою информацию в Facebook?

На самом деле, есть только один способ обеспечить абсолютную приватность своих данных, говорит Бернал: "Перестаньте пользоваться Facebook”.

Facebook начнет что-то делать для большей защиты своих пользователей только в том случае, если люди станут уходить из соцсети, - объясняет эксперт. - В настоящий момент у компании нет особых причин меняться".

Его мнение, кажется, разделяют многие пользователи: хэштег #DeleteFacebook (#УдалиФейсбук) активно набирает популярность в "Твиттере" на фоне скандала вокруг Cambridge Analytica.

Хотя Бернал признает, что на такой шаг вряд ли решатся многие - особенно те, кто считает Facebook неотъемлемой частью своей жизни.

Фото из Flickr