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Количество заходов круизных судов в Рижском порту продолжает стремительно расти — о заходе в столичный порт в этом сезоне заявило уже 91 круизное судно, шесть из которых посетят Ригу впервые. Об этом сообщили в управлении Рижского свободного порта.

По словам начальника порта Ансиса Зелтиньша, сейчас ведется активная работа, чтобы продемонстрировать Ригу как гостеприимный для туристов маршрут.

С 6 по 8 марта руководство управления Рижского свободного порта вместе с деловыми партнерами из Рижского пассажирского терминала, Рижского бюро по развитию туризма и представителями туристических компаний представляли Ригу на крупнейшей ежегодной выставке и конференции круизной индустрии Seatrade Cruise Global 2018.

Управление Рижского свободного порта участвовало в мероприятии уже в 11-й раз. В этом году стенд Риги в честь столетия Латвии торжественно открыл посол Латвии в США Андрис Тейкманис.

Зелтиньш отметил, что целью участия в выставке было заинтересовать и привлечь новых партнеров для сотрудничества.

"Имя Риги в этой отрасли уже хорошо известно. Поддерживая высокое качество обслуживания и конкурентоспособное туристическое предложение, мы имеем все возможности добиться того, чтобы Рига стала еще более востребованным пунктом назначения круизного туризма", – подчеркнул глава Рижского порта.

Он также добавил, что углубление главного судоходного канала до максимальной глубины, которое планируется завершить еще до начала круизного сезона этого года, позволит в ближайшие годы увидеть в Рижском порту в центре города еще более крупные и вместительные круизные суда.

В выставке-конференции Seatrade Cruise Global 2018 приняли участие около 11 тысяч посетителей из более 100 стран. В этом году на мероприятии было представлено около 700 участников.