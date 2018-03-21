Приложение "Друг языка" стало доступно всем (54)

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Общество | 21 марта 2018 года, 18:11

Теперь мобильное приложение "Друг языка" доступно для любого пользователя мобильного телефона с операционной системой Android и iOS. Об этом на своей странице в Twitter сообщил парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"Теперь пользователям iPhone доступно приложение Центра Госязыка "Друг языка", с помощью которого удобно сообщать о нарушениях при использовании латышского языка или, наоборот, хвалить за удачное использование", - написал Иесалниекс.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, министр юстиции Дзинтарс Расначс указал, что основная задача Центра госязыка - не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.

Комментарии 54
))2 часа назад
Еще бы ты не был согласен! Стукачество у вас в крови!Увы гены!)
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))1 час назад
Не отмазывайся стукачек)Ты стукач по жизни)Пускай хоть одна гнида,попробует меня на телефон заснять!)Разобью и телефон,и рожу ему!)И пускай потом доказывает в полиции,что он не упал случайно)
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))1 час назад
Вы посмотрели передачу под названием Разговор двух дебилов!Благодарим вас за внимание,надеюсь вам понравилось!)
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