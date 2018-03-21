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Теперь мобильное приложение "Друг языка" доступно для любого пользователя мобильного телефона с операционной системой Android и iOS. Об этом на своей странице в Twitter сообщил парламентский секретарь Министерства юстиции, представитель Национального объединения (VL-ТB/LNNK) Янис Иесалниекс.

"Теперь пользователям iPhone доступно приложение Центра Госязыка "Друг языка", с помощью которого удобно сообщать о нарушениях при использовании латышского языка или, наоборот, хвалить за удачное использование", - написал Иесалниекс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, министр юстиции Дзинтарс Расначс указал, что основная задача Центра госязыка - не репрессии, а поддержка. Он выразил надежду на то, что новым приложением будут пользоваться многие люди, чтобы внести свой вклад в защиту государственного языка. ЦГЯ будет регулярно публиковать положительные примеры, чтобы мотивировать и другие предприятия использовать их в своей практике.