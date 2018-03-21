Депутат: британцы помогли националистам победить и поссорить общество (14)

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Общество | 21 марта 2018 года, 16:10

Cambridge Analytica и ее дочернюю компанию SCL Group подозревают в сотрудничестве с латвийскими партиями националистического толка и в разработке стратегии по эскалации межэтнического конфликта в Латвии. Об этом на своей странице в Twitter написал ушедший из "Единства" депутат Сейма Эдвард Смилтенс, ссылаясь на Bloomberg.

«И снова имя Латвии появляется в международной прессе. На этот раз в контексте мощной пропагандистской архитектуры, нацеленной на усугубление напряженности между латышами и русскими в Латвии. Цель - помочь выиграть кандидатам националистов. Насколько честными будут выборы в Сейм в октябре?», - написал политик.

Bloomberg отмечает, что согласно документам, которые были предоставлены перспективным клиентам, компания SCL Group проводила операцию по дезинформации, направленную на усиление конфликта между латышами и этническими русскими.

Например, русскоязычное население Латвии обвинили в безработице. Похожими методами SCL Group помогло победить кандидату-националисту, отмечает портал.

Напомним, как ранее писал Mixnews, британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica обвиняют в том, что она вмешивалась в ход выборов по всему миру. Чтобы добиться нужного результата, компания прибегала к распространению порочащей кандидатов информации в интернете и давала взятки.

Комментарии 14
mant1 час назад
кто ж сомневался то, нацики ни разу не вышли с эконмической программой- все одно и тоже- латыши обьединяйтесь русские идут...
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Андрей1 час назад
А выборы были честными когда нить?вспомни, как Аболтыня прошла в Сейм
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Лёлик1 час назад
компания SCL Group проводила операцию по дезинформации, направленную на усиление конфликта между латышами и этническими русскими.
+++ Вот оно , всё дерьмо нацистское и вылезает , то ли ещё будет...
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