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Cambridge Analytica и ее дочернюю компанию SCL Group подозревают в сотрудничестве с латвийскими партиями националистического толка и в разработке стратегии по эскалации межэтнического конфликта в Латвии. Об этом на своей странице в Twitter написал ушедший из "Единства" депутат Сейма Эдвард Смилтенс, ссылаясь на Bloomberg.

«И снова имя Латвии появляется в международной прессе. На этот раз в контексте мощной пропагандистской архитектуры, нацеленной на усугубление напряженности между латышами и русскими в Латвии. Цель - помочь выиграть кандидатам националистов. Насколько честными будут выборы в Сейм в октябре?», - написал политик.

Un atkal starptautiskajā presē parādās Latvijas vārds. Šoreiz par jaudīgu propogandas arhitektūru, mērķētiem uzbrukumiem, lai saasinātu spriedzi starp latviešiem un krieviem Latvijā. Mērķis - “palīdzot nacionālistu kandidātiem uzvarēt”! Cik godīgas būs Saeimas vēlēšanas oktobrī? pic.twitter.com/6HpnO3XTI6 — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) 21 марта 2018 г.

Bloomberg отмечает, что согласно документам, которые были предоставлены перспективным клиентам, компания SCL Group проводила операцию по дезинформации, направленную на усиление конфликта между латышами и этническими русскими.

Например, русскоязычное население Латвии обвинили в безработице. Похожими методами SCL Group помогло победить кандидату-националисту, отмечает портал.

Напомним, как ранее писал Mixnews, британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica обвиняют в том, что она вмешивалась в ход выборов по всему миру. Чтобы добиться нужного результата, компания прибегала к распространению порочащей кандидатов информации в интернете и давала взятки.