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Предприятие Rīgas meži начало ежегодные работы по уходу за липами на площади около Памятника свободы. Работы по уходу за липовой аллеей на промежутке бульвара Бривибас от улицы Элизабетес до бульвара Райня начнутся позже.

У деревьев вокруг площади будут подстрижены кроны , предприятие собирается использовать специальный метод, который не вредит здоровью деревьев. Работы по уходу за кронами деревьев продолжатся неделю.

Работы по уходу за липовой аллеей проводятся регулярно — в этом году они запланированы на 9-13 апреля. Rīgas meži предупреждает, что в этот период может быть ограничено дорожное движение.

Также предприятие отметило, что этой весной расцветет клумба «Цветущая весна столетия» площадью 620 кв.м., на которой высажены 94 тысячи луковиц тюльпанов и гиацинтов.

С левой стороны от Памятника свободы в надпись ES LATVIJU были высажены розовые тюльпаны. Надпись будет красоваться на фоне синего цвета из гиацинтов.