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В ближайшие недели в Латвии еще ожидается мороз и снег, поэтому автоводителям не стоит спешить со сменой летних шин на зимние, сообщают синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System прогнозируют новую волну холода на следующей неделе.

В четверг, 22 марта, будет преимущественно облачно, местами небольшой снег и дождь, умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +1..+6 градусов.

В ночь на пятницу, 23 марта, во многих местах ожидается небольшой снегопад, на дорогах возможно обледенение. В конце этой недели в Латвии ожидается преимущественно сухая погода, станет немного теплее, но ночью все равно будет подмораживать.

Самый сильный мороз синоптики прогнозируют в ночь на субботу, когда столбик термометра местами опустится до -9..-12 градусов.

Фото: pixabay.com