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Совершенствуя правовое регулирование СМИ в Латвии, следовало бы ввести единое определение понятия журналист, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Докладывая Сейму о проделанной в 2017 году работе, Янсонс подчеркнул, что начинать усовершенствование правого регулирования СМИ надо с закрепления единого и отвечающего сегодняшним условиям определения понятия журналист.

По словам Янсонса, статус журналиста не может быть присвоен человеку одной лишь регистрацией в профессиональном объединении, не зависит от популярности человека или его соответствия формальным критериям. Он зависит от функции журналиста - обобщать и публиковать информацию в интересах общества.

Омбудсмен заявил, что наличие единого определения понятия журналист способствовало бы также пониманию его функций, привилегий и роли в демократическом обществе учреждениями госуправления и правоохранительными органами.