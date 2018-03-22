Омбудсмен предлагает определиться с понятием "журналист" (6)

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Общество | 22 марта 2018 года, 11:44

Совершенствуя правовое регулирование СМИ в Латвии, следовало бы ввести единое определение понятия журналист, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Докладывая Сейму о проделанной в 2017 году работе, Янсонс подчеркнул, что начинать усовершенствование правого регулирования СМИ надо с закрепления единого и отвечающего сегодняшним условиям определения понятия журналист.

По словам Янсонса, статус журналиста не может быть присвоен человеку одной лишь регистрацией в профессиональном объединении, не зависит от популярности человека или его соответствия формальным критериям. Он зависит от функции журналиста - обобщать и публиковать информацию в интересах общества.

Омбудсмен заявил, что наличие единого определения понятия журналист способствовало бы также пониманию его функций, привилегий и роли в демократическом обществе учреждениями госуправления и правоохранительными органами.

Комментарии 6
Светлана1 час назад
Спохватился. Журналов-то уже почти нет. Так что ищи этим продажным шлюхам другое название,
3
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Пионер1 час назад
Этот гандон опять задумал очередную гадость.
2
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Вопрос1 час назад
На фоне ли, фейковых новостей, информации "под заказ" хочется спросить: журналист- это профессии или погоняло? Но точно-имя нарицательное.
3
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