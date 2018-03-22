Тюленят в Вентспилсе будет охранять полиция (4)

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Общество | 22 марта 2018 года, 13:40

Управление по защите природы (УЗП) призывает Вентспилсскую муниципальную полицию организовать дополнительные патрули вдоль морского побережья, где поселились тюленята, об этом пишет Skaties.lv.

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Представитель УЗП Майя Рэна отметила, что многие жители Вентспилса не соблюдают информативные указания и слишком много внимания уделяют отдыхающим на береге зверькам. По ее словам, люди лезут к ним, пытаются их погладить или сфотографировать на мобильный телефон.

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Рэна указала, что настолько близкое присутствие людей может помешать тюлененку. УПЗ призывает жителей не приближаться к зверькам. Также к тюленятам лучше не подпускать собак, поскольку собака может укусить зверька и подхватить от него инфекцию.

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Фотографии с одним из детенышей тюленя на своей странице в соцсети Facebook опубликовал и мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

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"Сегодня вечером на Вентспилсском пляже я поздоровался с новыми горожанами. Сказали, что они детки тюленя Пузиса, которому мы все вместе дали имя год назад и, что в городе им все нравится. Задержатся еще на несколько дней", - написал у себя на странице Лембергс.

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Напомним, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с УПЗ по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.

Фото: facebook.com/sigita.bloom , facebook.com/lembergs.aivars

Комментарии 4
Лялечка21 минуту назад
Ню и правильно, что заставили охранять, чтоб всякие асоциальные подростки, бомжи и безответственные хозяева собак им не навредили.
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Светлана25 минут назад
Милашки.

А Лембергс чего там присел?))) Как будто приспичило...сфотографироваться. Запрещено же!
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Нормально.3 минуты назад
Собака может укуситть и подхватить инфекцию. А так-то типа не жалко, кусай?
А тюленёнок от собаки не может?

Интересно, чем они питаются? Рыба, что ли, есть?
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