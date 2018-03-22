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Управление по защите природы (УЗП) призывает Вентспилсскую муниципальную полицию организовать дополнительные патрули вдоль морского побережья, где поселились тюленята, об этом пишет Skaties.lv.

Представитель УЗП Майя Рэна отметила, что многие жители Вентспилса не соблюдают информативные указания и слишком много внимания уделяют отдыхающим на береге зверькам. По ее словам, люди лезут к ним, пытаются их погладить или сфотографировать на мобильный телефон.

Рэна указала, что настолько близкое присутствие людей может помешать тюлененку. УПЗ призывает жителей не приближаться к зверькам. Также к тюленятам лучше не подпускать собак, поскольку собака может укусить зверька и подхватить от него инфекцию.

Фотографии с одним из детенышей тюленя на своей странице в соцсети Facebook опубликовал и мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

"Сегодня вечером на Вентспилсском пляже я поздоровался с новыми горожанами. Сказали, что они детки тюленя Пузиса, которому мы все вместе дали имя год назад и, что в городе им все нравится. Задержатся еще на несколько дней", - написал у себя на странице Лембергс.

Напомним, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с УПЗ по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.

Фото: facebook.com/sigita.bloom , facebook.com/lembergs.aivars