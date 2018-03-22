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Повестка, соответствующая геополитическим интересам России, регулярно присутствует в латвийских русскоязычных СМИ, указано в публичном отчете Полиции безопасности (ПБ).

Попытки информационного влияния России направлены на то, чтобы наполнить латвийское информационное пространство информацией манипулятивного характера, отметили в полиции.

По словам ПБ, потенциальная цель этих действий заключается в том, чтобы на основании такой информации в латвийском обществе формировалось и поддерживалось соответствующее геополитическим интересам России мнение о государственном суверенитете, территориальном единстве Латвии, государственном строе и безопасности.

В ПБ указали, что анализ информационного пространства в прошлом году свидетельствовал о регулярном присутствии в русскоязычных информационных ресурсах сообщений, направленных на реализацию геополитических интересов и целей России. Соответственно, часть латвийского общества, которая потребляет СМИ только на русском языке, имеет ограниченный доступ к качественному, свободному от пропаганды содержанию.

Для безопасности латвийского информационного пространства важно понимание населения об истинных целях информационной деятельности России, отметили в ПБ. Широкое присутствие российских пропагандистских информационных ресурсов в латвийском информационном пространстве создает прямую угрозу латвийскому медиапространству, подрывая доверие к местным СМИ.

Согласно информации ПБ, в 2018 году попытки информационного влияния России не уменьшатся, так как осенью пройдут парламентские выборы.

Напомним, в ПБ также заявили, что финансируемые и поддерживаемые Россией информационные ресурсы и организации используют запланированный в Латвии полный перевод обучения в средней школе на госязык для подрыва международного имиджа Латвии и распространения посланий о ней как "о государстве с этнократическим и русофобским режимом".