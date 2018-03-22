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Прокуратура Курземского судебного округа предъявила обвинение теперь уже бывшему должностному лицу Курземского регионального управления государственной полиции за бездействие в связи с поисками пятилетнего Ивана Берладина в Гробинском крае в июле прошлого года, пишет rus.liepajniekiem.lv.

Обвинение предъявлено согласно ч.3 ст. 319 Уголовного закона – за невыполнение обязанностей должностного лица, если этим вызваны тяжелые последствия.

Так как продолжается досудебное производство в уголовном процессе, то сейчас подробнее обстоятельства дела со стороны прокуратуры не комментируются.

Уголовное преследование в отношении бывшей работницы полиции предложило возбудить бюро внутренней безопасности.

В ходе расследования было выяснено, что работница дежурной части полиции 2 июля, через день после исчезновения мальчика, при выполнении должностных обязанностей получила несколько телефонных звонков о возможном месте нахождения Ивана Берладина, но эта информация не была передана дальше должностным лицам, которые организовывали поиски пропавшего мальчика.

Таким образом информация о нахождении ребенка в Дубени Гробинского края не была проверена сразу. Мероприятия по поиску в районе Дубени были начаты лишь 9 июля. К сожалению, 11 июля мальчика нашли мертвым. Работница полиции вскоре была уволена со службы.