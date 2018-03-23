Не желающие делать соцвзносы латвийцы будут платить налог на здоровье (4)

фото

Общество | 23 марта 2018 года, 09:28

Жители Латвии, не делающие социальные взносы, в 2018 году смогут присоединиться к обязательному государственному страхованию здоровья, уплатив 51,60 евро или 1% минимальной месячной зарплаты. Это предусмотрено проектом правил Кабинета министров, одобренным сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Принятый в конце 2017 года закон о финансировании здравоохранения предусматривает введение обязательного государственного страхования здоровья, в том числе увязывая получение услуг здравоохранения с внесением обязательных взносов соцстрахования. То есть неплательщики социальных взносов больше не смогут бесплатно получать полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Статусу застрахованного лица отвечают социально застрахованные лица: работники, самозанятые, лица, добровольно внесшие взносы соцстрахования, определенные группы социально мало защищенных жителей, поясняет Минздрав.

Для лиц, не внесших социальные взносы и не застрахованных автоматически, сумма страхования здоровья в 2018 году установлена в размере 1% от установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или 51,60 евро в год, в 2019 году - 3% от минимальной месячной зарплаты или 154,80 евро, в 2020 году - 5% от минимальной месячной зарплаты или 258 евро в год. Эти взносы необходимо будет вносить раз в год, после чего в течение соответствующего календарного года можно будет получить полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Омбудсмен Юрис Янсонс считает этот принцип абсолютно необоснованным и несоразмерным. Он пояснил, что этим жителям придется за один раз уплатить сумму, соответствующую месячным доходам в размере 1290 евро в 2019 году и 2150 евро в 2020 году, но доходы свыше 1000 евро в месяц в Латвии получают всего 25%, а свыше 2000 евро в месяц - немногим больше 5% работающих.

Учитывая, что взносы можно будет внести с 1 сентября 2018 года, правила тоже должны вступить в силу не позднее этой даты.

Фото: pexels.com

Комментарии 4
lolo2 часа назад
figVam , bezdarbniekeiem nav no kā maksāt soc nodokli un tāpat nav ienākumu no kā maksāt veselības nodokli , tākā .... sūkājiet ledu
Ответить
Диана1 час назад
При чем тут желание или нежелание работника? Я наемный работник микропредприятия, и работодателю в СГД, который пришел консультироваться по этому вопросу, объяснили, что он даже не имеет права платить за работника налог на здоровье. Он платит только соцвзносы 5%. Налог на здоровье работникам микропредприятий нужно платить самим. Их мнение об этом кто-то спрашивал? А микропредприятий в Латвии десятки тысяч.
Ответить
Док56 минут назад
Лучше обложить налогом курильщиков, если курильщик не платит налоги но был пойман за курением наложить на него штрафы и взыскать налог вплоть до конфискации имущества. Запись о принадлежности к курению отмечать в паспорта.
Ответить