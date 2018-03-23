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Жители Латвии, не делающие социальные взносы, в 2018 году смогут присоединиться к обязательному государственному страхованию здоровья, уплатив 51,60 евро или 1% минимальной месячной зарплаты. Это предусмотрено проектом правил Кабинета министров, одобренным сегодня на совещании госсекретарей министерств.

Принятый в конце 2017 года закон о финансировании здравоохранения предусматривает введение обязательного государственного страхования здоровья, в том числе увязывая получение услуг здравоохранения с внесением обязательных взносов соцстрахования. То есть неплательщики социальных взносов больше не смогут бесплатно получать полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Статусу застрахованного лица отвечают социально застрахованные лица: работники, самозанятые, лица, добровольно внесшие взносы соцстрахования, определенные группы социально мало защищенных жителей, поясняет Минздрав.

Для лиц, не внесших социальные взносы и не застрахованных автоматически, сумма страхования здоровья в 2018 году установлена в размере 1% от установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или 51,60 евро в год, в 2019 году - 3% от минимальной месячной зарплаты или 154,80 евро, в 2020 году - 5% от минимальной месячной зарплаты или 258 евро в год. Эти взносы необходимо будет вносить раз в год, после чего в течение соответствующего календарного года можно будет получить полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Омбудсмен Юрис Янсонс считает этот принцип абсолютно необоснованным и несоразмерным. Он пояснил, что этим жителям придется за один раз уплатить сумму, соответствующую месячным доходам в размере 1290 евро в 2019 году и 2150 евро в 2020 году, но доходы свыше 1000 евро в месяц в Латвии получают всего 25%, а свыше 2000 евро в месяц - немногим больше 5% работающих.

Учитывая, что взносы можно будет внести с 1 сентября 2018 года, правила тоже должны вступить в силу не позднее этой даты.

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