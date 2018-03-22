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Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают полный перевод обучения в школах нацменьшинств на госязык.

За законопроект проголосовали 58 депутатов, а 18 парламентариев выступили против реформы.

Напомним, реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Инфографика о переходе школ на латышский язык обучения

Предложение по поправкам подал министр образования Карлис Шадурскис в начале октября прошлого года. Сразу же за этим последовали первые протесты против реформы - Русский союз Латвии, штаб защиты русских школ и отдельные депутаты "Согласия" выступали за сохранение билингвального образования. За сохранение билингвального образования за короткое время было собрано более 10 тыс. подписей, однако в феврале правительство подало поправки в Сейм.

Согласно новым правилам, в начальной школе обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), в седьмом-девятом классах — 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке. Исключение — предметы, связанные с родным языком.

Предложение по поправкам подал министр образования Карлис Шадурскис в начале октября прошлого года. Сразу же за этим последовали первые протесты против реформы - Русский союз Латвии, штаб защиты русских школ и отдельные депутаты "Согласия" выступали за сохранение билингвального образования. За сохранение билингвального образования за короткое время было собрано более 10 тыс. подписей, однако в феврале правительство подало поправки в Сейм.

Фото: канцелярия Сейма