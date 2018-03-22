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Прошло две недели с тех пор, как в приют Labās mājas был доставлен изъятый у нерадивый хозяев пес, оставленный ими на голодную смерть.

Как сообщал портал Mixnews, в Сигулде хозяева оставили умирать на улице свою собаку. Животное сидело на привязи рядом с будкой. По информации муниципальной полиции Сигулды, хозяева уехали на заработки в Великобританию еще осенью прошлого года, не позаботившись о своем питомце. Кто-то подбрасывал псу еду и это помогло ему выжить.

Изможденный пес был доставлен в приют Labās mājas на Югле, где его выходили и вылечили. Попав в приют пес весил всего 16 килограммов, причем, как установили ветеринары, на тот момент он уже как неделю ничего не ел. По их словам, это половина от нормального веса собаки породы немецкой овчарки, которой примерно 3 года. Уже через два дня вес животного увеличился на 2 кг. 15 марта достигу уже 20,4 кг и, наконец, 19 марта он стал весить 21,2 кг.

Со слов сотрудников приюта, в первые же дни животное проявлял отзывчивость и ласку, что свидетельствует о добром нраве собаки, несмотря на то, что ей пришлось пережить жестокое обращение.

Сейчас откормленная собачка вернулась к полноценной жизни — наслаждается прогулками, хорошо питается по четыре раза в день.

Как сообщает приют, после того, как стало известно об этой печальной истории, многие семьи изъявили желание забрать собаку к себе. Еще какое-то время «Сигулдская собачка», как ее прозвали в приюте, пробудет под наблюдением специалистов, а затем отправится в свою новую семью.

На своей странице в Facebook Labās mājas призывает всех не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях в приют. В свою очередь, Муниципальная полиция Сигулды примет решение о наказании хозяев.