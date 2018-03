Общество |

24 марта в конференц-центре гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija пройдет самое популярное мероприятие в области образования за рубежом – специализированная выставка “Days of International Education” (“Дни Международного Образования”).

Более 80 участников выставки представят разнообразные возможности учебы в более 100 учебных заведениях по всему миру – в зарубежных университетах и бизнес школах, в частных и государственных средних школах и профессиональных колледжах, в лучших языковых лагерях для школьников от 7 до 18 лет и в международных школах английского языка для молодежи и взрослых.

Почему стоит посетить выставку, и что интересного ждет ее посетителей? В первую очередь, выставка является уникальной возможностью получить информацию от представителей известных в мире учебных заведений, так сказать, “из первых рук”. Многие из участников представлены их руководителями и ведущими специалистами.

География участников выставки действительно впечатляет – учебные заведения из Великобритании, Дании, Финляндии, Португалии, Кипра, Китая, Нидерландов, Испании, Швейцарии, США, Канады, Австралии, Италии, Чехии, Германии и других стран.

Учебные заведения представят широкий выбор разнообразных программ для любого возраста и для любых целей: среднее и профессиональное образование, программы бакалавра и магистра, MBA, возможности дистанционного обучения, разнообразные курсы английского языка в Великобритании, Ирландии, США, Канаде и в других странах, лучшие варианты проведения летних каникул за рубежом.

Выставка "Дни Международного Образования" сегодня пользуется популярностью среди тысяч школьников и их родителей, студентов, молодежи и взрослых. Все больше представителей бизнеса признают выставку в качестве отличной платформы для заключения корпоративных контрактов на обучение.

Сегодня выставка международного образования является одной из крупнейших специализированных образовательных выставок в Европе.

Здесь можно встретить такие учебные заведения, как топ-университет из Великобритании University of Glasgow; одну из лучших бизнес-школ мира IE Business School; известную итальянскую школу моды – Polimoda, признанную No 1 в Италии и No 8 в мире; лучшую школу английского языка из Великобритании Wimbledon School of English; лидеров рейтингов британских частных школ Bromsgrove School, Cardiff Sixth Form College, Bede’s School; летние языковые лагеря Academic Summer (Лондон, Кембридж, Бристоль); одну из лучших школ английского языка из Канады Global Village English Centre. Этот список можно продолжать, но лучше познакомиться с ними лично на выставке 24 марта.

Руководители и специалисты ведущего образовательного агентства и центра английского языка Meridian Group проинформируют о процессе поступления в зарубежные школы, колледжи и университеты, о курсах английского языка в Риге и Вентспилсе, о летних программах для школьников, включая летние групповые поездки в Великобританию, Португалию, США, на Мальту.

В свою очередь, Baltic Council for International Education представит международные экзамены и тесты в Латвии (IELTS, Cambridge English, Aptis), тесты для поступления в частные школы Великобритании (BUSSATS, Ukiset), а также предоставит информацию о студенческих кредитах, стипендиях, специальных предложениях и возможностях бесплатного обучения.

В рамках выставки пройдут различные семинары и презентации с участием представителей зарубежных учебных заведений.

Выставка, вход на которую бесплатный, будет открыта в субботу 24 марта с 10.00 до 17.00.

Дополнительная информация и список участников: www.balticcouncil.org