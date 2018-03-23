Общество |

Хозяева пропавшей в конце января собаки по кличке Юки в Facebook просят откликнуться добровольцев, которые помогут прочесать близлежащий к их месту проживания Болдерайский лес. Поиски проводятся с целью исключить вероятность того, что четвероногий друг там погиб.

"Друзья! Снег наконец почти сошел, в связи с чем, на этих выходных, в субботу (24.03.2018) в 12:00, мы планируем еще раз прочесать лес. Нам необходима Ваша помощь! Все неравнодушные к нашему горю, просим Вас помочь нам! Необходимы люди! Возможно, у кого есть поисковые собаки. Хотим обыскать лес, чтобы полностью исключить возможность, что Юки погибла сразу там в лесу, а мы не нашли... Обыскать на предмет ее куртки (на фото), свитера, ошейника, ее останков... Нужен народ, так как лес большой и одновременно проверить все, если нас будет мало, мы просто не сможем... Просим всех, кто сможет, пишите в комментариях, ЛС или звоните по телефону 26338898, чтобы мы знали сколько нас будет. Встречаемся 24.03.2018 в 12:00 на повороте в лес после Болдерайского кладбища (с Клейсту на улицу Лиела), на фото отмечено место. Если кто-то будет без машины, можем взять по дороге!", - сказано в сообщении, где прикреплена также карта и место сбора.

Как сообщалось, собака породы Басенджи пропала еще 27 января. Хозяева животного не раз устраивали поиски с привлечением добровольцов, но все усилия оказывались тщетными. Было даже объявлено вознаграждение в 1000 евро, но и это не помогло найти животное.

Владельцы Юки тогда писали: "Цепляемся за каждую ниточку, мы верим, что Юки вернётся домой!".