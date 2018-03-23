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Тележурналист Владимир Познер признался в интервью ведущему программы «Без обид» на LTV7, журналисту радио Baltkom Вадиму Радионову, что ходит по тонкому льду и понимает, что в любой момент может остаться без работы.

«Я не чувствую себя под контролем, потому что меня не трогают. Я понимаю, что в один прекрасный день могу лишиться своей работы. Мне могут сказать: «Дорогой Владимир Владимирович нам ваша программа больше не нужна». Но для меня очень важно чувство собственного достоинства, очень важно, что я не предаю себя. Я могу посмотреть в зеркало и мне не противно. Это самое главное. А то, что иногда ходишь по тонкому льду – ну да ходишь. Любой журналист ходит – это часть профессии», — сказал Познер.

Он также отметил, отказ российских телеканалов от прямого эфира сделало его «театром у микрофона».

«Запись можно редактировать. Исчезает главная прелесть. В прямом эфире вы видите то что происходит в тот момент, когда это происходит. Когда у телевидения это отнимается…. Я называю это театром у микрофона. Ты точно знаешь, что никаких неожиданностей не будет», — сказал Познер.