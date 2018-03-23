Познер рассказал, что Первый канал может отказаться от его программы (6)

фото

Общество | 23 марта 2018 года, 10:19

Тележурналист Владимир Познер признался в интервью ведущему программы «Без обид» на LTV7, журналисту радио Baltkom Вадиму Радионову, что ходит по тонкому льду и понимает, что в любой момент может остаться без работы.

«Я не чувствую себя под контролем, потому что меня не трогают. Я понимаю, что в один прекрасный день могу лишиться своей работы. Мне могут сказать: «Дорогой Владимир Владимирович нам ваша программа больше не нужна». Но для меня очень важно чувство собственного достоинства, очень важно, что я не предаю себя. Я могу посмотреть в зеркало и мне не противно. Это самое главное. А то, что иногда ходишь по тонкому льду – ну да ходишь. Любой журналист ходит – это часть профессии», — сказал Познер.

Он также отметил, отказ российских телеканалов от прямого эфира сделало его «театром у микрофона».

«Запись можно редактировать. Исчезает главная прелесть. В прямом эфире вы видите то что происходит в тот момент, когда это происходит. Когда у телевидения это отнимается…. Я называю это театром у микрофона. Ты точно знаешь, что никаких неожиданностей не будет», — сказал Познер.

Комментарии 6
Виктор1 час назад
Да, либералам-разрушителям в России стало неуютно, народ за них не проголосовал, народ их ненавидит и дал право их убирать из телевизоров и чиновников.
1
Ответить
Jurij Poletajev58 минут назад
vse mi mozem ostatsa bez raboti ,bez zilja i zdorovja,takovi realii segodnjajshej ziznji,no prostoj narod escho bolee ujazvim,nikto dlja prostih ljudej nichego ne delajet ,poetomu sluchatj i smotretj peredachi ,v tom shisle i poznera,tem bolee hoditj na ego vistuplenija za oh-ii dengi net smisla ,la ,la , bla ,bla ,pozner ,dozd ,da i rtr ,rtvi ,problem prostih ljudej ne rechit .....
1
Ответить
www1 час назад
Шуруи на CNN на BBC раз такои нужныи. А если всем надоел, иди огород копать.
1
Ответить