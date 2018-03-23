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После атак на систему электронного здравоохранения (СЭЗ) принято решение включить ее в так называемую критическую инфраструктуру, за которой будет следить Министерство обороны, пишет портал Nra.lv.

Советник министра здравоохранения по вопросам СЭЗ Илзе Аболиня рассказала, что Минздрав и другие заинтересованные стороны приняли решение поручить надзор за э-системой Государственному центру данных.

Под критической инфраструктурой понимается особо важный для государства ресурс.

"Нет ничего важнее личных данных жителей страны. К решению обратиться к военному ведомству Минздрав готовился уже давно. А атаки только усилили ход этих процессов",- сказала Аболиня.

Что касается атак на СЭЗ, то по ее словам, расследование продолжается, поэтому подробные комментарии предоставить пока невозможно.

Как сообщалось, в начале этого года были совершены кибератаки на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения(СЭЗ).

Фото: pixabay.com