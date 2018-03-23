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Рижская дума решила присвоить территории вокруг памятника Свободы официальное название - площадь Бривибас.

Переименован будет участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Зигфрида Анны Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня.

Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения различных торжественных мероприятий и церемоний и исторически называется бульвар Бривибас, однако для проведения публичных мероприятий больше подходит название "площадь", пояснили в гордуме.

Переименование площади приурочено к столетию Латвии.

Фото: flickr.com/Nazar Leskiw