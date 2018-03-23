Подарок к столетию: в Риге появится площадь Бривибас (10)

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Общество | 23 марта 2018 года, 13:37

Рижская дума решила присвоить территории вокруг памятника Свободы официальное название - площадь Бривибас.

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Переименован будет участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Зигфрида Анны Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня.

Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения различных торжественных мероприятий и церемоний и исторически называется бульвар Бривибас, однако для проведения публичных мероприятий больше подходит название "площадь", пояснили в гордуме.

Переименование площади приурочено к столетию Латвии.

Фото: flickr.com/Nazar Leskiw

Комментарии 10
Рубль2 часа назад
Чем больше рабского в народе, тем выше памятник свободе.
3
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I.D.2 часа назад
Был когда-то такой фильм "Это сладкое слово свобода"(кстати, в основном с прибалтийскими актёрами). В данном случае истинную свободу всего лишь заменяют названием площади. А свободнее от этого никто не станет...
3
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Звучит,2 часа назад
как издевательство... Особенно в свете банковского скандала.
4
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