Подарок к столетию: в Риге появится площадь Бривибас (10)
Общество | 23 марта 2018 года, 13:37
Рижская дума решила присвоить территории вокруг памятника Свободы официальное название - площадь Бривибас.
Переименован будет участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Зигфрида Анны Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня.
Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения различных торжественных мероприятий и церемоний и исторически называется бульвар Бривибас, однако для проведения публичных мероприятий больше подходит название "площадь", пояснили в гордуме.
Переименование площади приурочено к столетию Латвии.
Фото: flickr.com/Nazar Leskiw
Чем больше рабского в народе, тем выше памятник свободе.
320
Ответить
Был когда-то такой фильм "Это сладкое слово свобода"(кстати, в основном с прибалтийскими актёрами). В данном случае истинную свободу всего лишь заменяют названием площади. А свободнее от этого никто не станет...
313
Ответить
как издевательство... Особенно в свете банковского скандала.
413
Ответить
Показать все (10)