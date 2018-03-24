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Масштабное производство гражданских беспилотников в Латвии намерена развернуть базирующаяся в Риге компания Atlas Aerospace.

Как сообщают основатели компании, превращению Латвии в один из мировых центров индустрии дронов будет способствовать перенос производства карбоновых деталей для беспилотников, которые пока что делают в Шанхае.

После переноса производства в Ригу, компания планирует создать в латвийской столице сотни хорошо оплачиваемых рабочих мест.

По словам руководителя Atlas Aerospace Ивана Толчинского, современные дроны, хотя и относятся к высоким технологиям, но все же, если сравнивать их со смартфонами, застряли на уровне кнопочных мобильных телефонов, где можно было только звонить, отправлять сообщения и играть в "змейку". Он отмечает, что из-за этого сейчас беспилотниками в основном пользуются силовики и различные госслужбы, а до гражданского населения эти чудеса техники еще не дошли.

Компания Толчинского производит предназначенный для военных беспилотник Blue J, скорость которого достигает 140 км/ч, а в полете он может провести до шести часов, удерживая при этом связь на расстоянии в 150 километров. Также Atlas Aerospace продает пользующийся популярностью среди военных в США и Европе трикоптер Atlas Pro.

Уже в 2019 году предприятие планирует представить обновленный Atlas Pro, что, как утверждает Толчинский, позволит в перспективе создать отдельный сегмент рынка.

Источник: grani.lv

Фото: pixabay.com