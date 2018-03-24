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Государственный центр доноров крови призывает отозваться доноров крови всех групп, а особенно — группы А с негативным и позитивным резусом.

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в феврале и марте снизилась активность доноров, и запасы крови у Центра сильно сократились. Кровь можно сдавать через две недели после выздоровления, при условии хорошего самочувствия.

Информация о мобильных пунктах приема крови доступна здесь.

Бесплатный информационный телефон центра — 80000003. Донорам необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и номер банковского счета.