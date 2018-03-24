Донорский центр нуждается в запасах крови всех групп (3)
Общество | 24 марта 2018 года, 13:07
Государственный центр доноров крови призывает отозваться доноров крови всех групп, а особенно — группы А с негативным и позитивным резусом.
Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями в феврале и марте снизилась активность доноров, и запасы крови у Центра сильно сократились. Кровь можно сдавать через две недели после выздоровления, при условии хорошего самочувствия.
Информация о мобильных пунктах приема крови доступна здесь.
Бесплатный информационный телефон центра — 80000003. Донорам необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и номер банковского счета.
хуй вам бляди а не кровь!что вы лечили укропов в риге?или я должен уплатить 51 евро чтобы пользоватся медицинскими услугами?
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Ну твоя позиция понятна,но зачем же матом ?
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Хуй тебе в рот, так и скажи, что ссышь, чмоша.
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