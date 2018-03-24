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В ближайшие три дня температура воздуха в Латвии повысится, прогнозируют синоптики.

Во второй половине субботы солнце прогреет воздух до +2..+8 градусов. В воскресенье будет более облачно и ветрено, но температура может подняться еще на градус.

В понедельник погода останется теплой, но ожидаются осадки, в основном в виде дождя.

Прогнозируется, что во вторник с севера в Латвию придет холодный воздух. Возможно усиление мороза, но с той же вероятностью возможен и циклон с метелью и дождем. Дневная температура составит не более +3 градусов, а ночью будет опускаться ниже нулевой отметки.

Синоптики считают, что на какое-то время к нам вернется зима, и к католической Пасхе (1 апреля) землю снова покроет снег.

Фото: pixabay.com