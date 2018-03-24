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Март в этом году - самый холодный с 2013 года, свидетельствует информация "Global Forecast System" и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До 24 марта среднемесячная температура воздуха была на два с лишним градуса ниже нормы. По прогнозам, 25 и 26 марта температура воздуха будет близка к норме, а в последние пять дней месяца - намного ниже.

Март 2013 года был на три градуса холоднее, чем в этом году - среднемесячная температура воздуха понизилась до -5,5 градуса. В марте 2007 года средняя температура повысилась до +4,4 градуса, и этот март стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

В предыдущие четыре года средняя температура воздуха в марте колебалась от +1,1 до +3,4 градуса и была на 1,3-3,6 градуса выше нормы.

Как и пять лет назад, в этом году март не только холоднее, но и намного суше и солнечнее, чем обычно.

В начале следующей недели территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, за которым поступят арктические воздушные массы. В понедельник во многих местах возможны осадки, а оставшиеся дни марта, по прогнозам синоптиков, будут сухими и солнечными.

Фото: pixabay.com