Общество |

Риск весенних наводнений на территории Латвии пока оценивается ниже, чем в предыдущие годы, сообщил госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Риналд Муциньш.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вероятность наводнений в Латвии весной в этом году меньше, чем в предыдущие годы. По ночам все еще подмораживает, и вода выводится по рекам равномерно, пояснил он.

Потенциально наибольший риск наводнений существует для пойм рек.

Фото: pixabay.com