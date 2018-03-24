В Латвии оценили риск весенних наводнений
Общество | 24 марта 2018 года, 18:54
Риск весенних наводнений на территории Латвии пока оценивается ниже, чем в предыдущие годы, сообщил госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) Риналд Муциньш.
По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, вероятность наводнений в Латвии весной в этом году меньше, чем в предыдущие годы. По ночам все еще подмораживает, и вода выводится по рекам равномерно, пояснил он.
Потенциально наибольший риск наводнений существует для пойм рек.
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