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Подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич в марте посетил Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), чтобы сдать образец голоса.

Образец голоса Римшевича необходим, чтобы на экспертизе звуковых записей его можно было сравнить с аудиозаписями, имеющимися в распоряжении KNAB.

Ранее сообщалось, что правозащитные учреждения прослушивали разговоры Римшевича, к примеру, портал pietiek.com сообщал, что телефонные разговоры Римшевича прослушивались на протяжении примерно двух лет.

Адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш сказал, что комментировать происходящее в рамках следствия не может.

Экспертизы звуковых записей в Латвии проводит Управление криминалистики Госполиции. В коррупционных делах относительно часто проводят экспертизы звукозаписей. Это необходимо, если во время следствия прослушивались разговоры вовлеченных лиц.

Напомним, как ранее писал Mixnews, адвокаты подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича обратились с жалобой в суд ЕС об ограничении должностных полномочий президента банка.