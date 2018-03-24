В прошлом году министр юстиции заработал 60 438 евро (6)
Общество | 24 марта 2018 года, 21:44
В прошлом году министр юстиции Дзинтарс Расначс получил зарплату в размере 60 438 евро, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов (СГД) декларация должностного лица.
В прошлом году у министра были зарегистрированы и обязательства в размере 67 630 евро. По сравнению с 2016 годом, сумма обязательств сократилась на 7 288 евро.
Кроме того, у Расначса также имеется частный пенсионный капитал на третьем пенсионном уровне в размере 17 711 евро.
В собственности министра также две квартиры в Риге и земля с постройками в Беверлинском крае, указано в декларации. Кроме того, он владеет лодкой и автомобилем «Honda CRV».
Фото: Канцелярия Сейма
Получил ЗРЯплату...
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А я получил инвалидное пособие 850 евро в год.за стаж 42 года.Поэтому очень рад за министра,ему точно голодная смерть не грозит.
6
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60.000 и шкаф !
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