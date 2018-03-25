В Риге почтят память жертв коммунистического режима (17)
Общество | 25 марта 2018 года, 09:50
Сегодня в центре Риги шествием и возложением цветов почтят память жертв репрессий и депортаций коммунистического режима. Предусмотрены также памятные мероприятия и концерты.
В 10 часов состоится минута молчания на станции Шкиротава, в 12.35 - шествие от Музея оккупации, в 13 часов - церемония возложения цветов к памятнику Свободы и смена почетного караула.
Президент Латвии Раймонд Вейонис выступит у памятника Свободы, а в 14 часов проведет прием для репрессированных в Рижском замке.
Концерты предусмотрены в 15 часов в Латвийском военном музее, в 16 часов в Малой гильдии, в Домском соборе. Вход бесплатный.
Сегодня исполняется 69 лет с депортации 25 марта 1949 года, когда в Сибирь было выслано 42 тыс. человек.
Фото: flickr.com
До войны на территории Латвии проживало 90 тыс. евреев, 20 тыс. из них было депортировано в Сибирь. Остальная часть до конца 1942 года, была уничтожена руками латышских коллабционистов, впоследствии вошедших в легион Ваффен СС, кроме этого в Латвии было уничтожено 200 тыс. евреев из других европейский стран, в том числе цыган, русских и белорусов. А также 330 тыс. пленных красноармейцев. Это не считая операций против партизан и мирных жителей которые айнзацкоманды в последствии ставшие легионом СС проводили на территории Псковской и Новгородской областей.
Страшная арифметика: с одной стороны 90 тыс. депортированных с другой стороны 600 тыс. невинно убиенных руками легионеров Ваффен СС. Но только мне кажется, что депутаты Сейма 8 мая почитают не тех жертв?