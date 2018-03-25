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Сегодня в центре Риги шествием и возложением цветов почтят память жертв репрессий и депортаций коммунистического режима. Предусмотрены также памятные мероприятия и концерты.

В 10 часов состоится минута молчания на станции Шкиротава, в 12.35 - шествие от Музея оккупации, в 13 часов - церемония возложения цветов к памятнику Свободы и смена почетного караула.

Президент Латвии Раймонд Вейонис выступит у памятника Свободы, а в 14 часов проведет прием для репрессированных в Рижском замке.

Концерты предусмотрены в 15 часов в Латвийском военном музее, в 16 часов в Малой гильдии, в Домском соборе. Вход бесплатный.

Сегодня исполняется 69 лет с депортации 25 марта 1949 года, когда в Сибирь было выслано 42 тыс. человек.

Фото: flickr.com