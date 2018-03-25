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В рамках военных учений сегодня от Адажи до Даугавпилса пройдет военная техника, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).

По словам НВС, колонну техники будет сопровождать Центр координации перемещения и Военная полиция.

Автоводителей предупреждают о том, что колонну военной техники обгонять нельзя.

Фото: flickr.com