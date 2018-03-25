Жителей предупреждают: через Латвию пройдет колонна военной техники (40)
Общество | 25 марта 2018 года, 10:10
В рамках военных учений сегодня от Адажи до Даугавпилса пройдет военная техника, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).
По словам НВС, колонну техники будет сопровождать Центр координации перемещения и Военная полиция.
Автоводителей предупреждают о том, что колонну военной техники обгонять нельзя.
Фото: flickr.com
Пусть ходят туды-сюды. Нашим дорогам это уже не повредит.
419
Ответить
Эти холопы довыебыв@ютьсч....Потом плакать будет позно!
319
Ответить
К тебе на родину на Украину!Я тоже 100% Atbalstu!
413
Ответить
Показать все (40)