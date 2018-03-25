Жителей предупреждают: через Латвию пройдет колонна военной техники (40)

фото

Общество | 25 марта 2018 года, 10:10

В рамках военных учений сегодня от Адажи до Даугавпилса пройдет военная техника, сообщили Национальные вооруженные силы (НВС).

По словам НВС, колонну техники будет сопровождать Центр координации перемещения и Военная полиция.

Автоводителей предупреждают о том, что колонну военной техники обгонять нельзя.

Фото: flickr.com

Комментарии 40
Ну, а че?43 минуты назад
Пусть ходят туды-сюды. Нашим дорогам это уже не повредит.
4
Ответить
.46 минут назад
Эти холопы довыебыв@ютьсч....Потом плакать будет позно!
3
Ответить
))42 минуты назад
К тебе на родину на Украину!Я тоже 100% Atbalstu!
4
Ответить